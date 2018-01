Rome : le succès des voitures partagées

Les habitants de Rome (Italie) apprécient particulièrement le système des voitures partagées. Beaucoup de Romains ont troqué leur voiture personnelle pour un abonnement de ce genre. En Italie, ces véhicules n'ont pas d'emplacement réservé. "C'est ça qui est intéressant, on la gare où on veut. Vous la trouvez, vous la prenez et vous la laissez où vous voulez", commente Irène Benassi, utilisatrice de voitures partagées. Un code sur le portable via une application pour ouvrir la portière, et c'est parti.

Plus d'un million d'Italiens en sont adeptes

Pas d'assurance à payer, pas de réparation à faire et on en trouve à chaque coin de rue, les Romains sont conquis par ce service. Électrique ou à essence, de couleur jaune, rouge ou blanche, depuis quatre ans, le nombre des véhicules partagés explose dans la capitale italienne. Aujourd'hui, plus d'un million d'Italiens en sont adeptes.

