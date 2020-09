Milan : des arbres plantés pour rafraîchir la ville

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Milan va changer d’apparence et devenir la ville la plus verte d’Italie. En dix ans, 29 nouveaux parcs vont être créés, et trois millions d'arbres plantés. Avec un tel bouleversement de l'aménagement urbain, les autorités espèrent faire baisser les températures. "La différence de température entre les quartiers très urbanisés du centre ville et les autres zones plus vertes est impressionnante, explique Pierfrancesco Maran, adjoint au maire chargé de l’environnement. Il peut y avoir une différence de cinq degrés pendant l’été."



Augmenter de 50 % toutes les surfaces végétalisées

Effectivement, il fait anormalement chaud dans la ville pour une mi-septembre. Les conséquences peuvent être dramatiques. En Lombardie, la mortalité liée au Covid-19 est la plus forte d’Europe. L’environnement pollué a augmenté les risques de symptômes respiratoires graves. "Nous avons compris pendant la pire période de l’épidémie que c’étaient les personnes aux poumons fragiles qui développaient les formes les plus graves de la maladie", constate Stefano Boeri, architecte et directeur du projet d’aménagement urbain de Milan. Milan veut augmenter de 50 % toutes les surfaces végétalisées en dix ans. Cela se chiffre en dizaines de millions d’euros, mais les habitants semblent prêts à payer plus d’impôts pour vivre mieux.

