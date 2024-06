Guerre en Ukraine : Matteo Salvini publie un photo-montage d'Emmanuel Macron en tenue de combat

Matteo Salvini, vice-Premier ministre italien, s'en est pris mardi 4 juin à Emmanuel Macron en diffusant un photo-montage du président français en tenue de combat et armé d'un fusil d'assaut. Il l'accuse de vouloir précipiter l'Europe dans la guerre avec la Russie, alors que le chef de l'Etat a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'envoyer des troupes occidentales pour aider l'Ukraine."Une escalade militaire et des soldats italiens sur le front sur ordre du dangereux 'poseurs de bombes' ? Non merci", écrit sur son compte X le dirigeant d'extrême droite dont le parti, la Ligue, appartient à la coalition gouvernementale dirigée par Giorgia Meloni.

❌ Escalation militare e soldati italiani al fronte su ordine di pericolosi “bombaroli”? No, grazie.



✅ Sì all’impegno dell’Italia per la Pace, nel ripudio della guerra previsto dalla Costituzione, ispirato dalla coscienza morale collettiva e dalla nostra tradizione cristiana.… pic.twitter.com/jF6STt7KKf — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 4, 2024

Un portrait de Matteo Salvini en meeting électoral, le bras levé, un rosaire à la main figure aux côtés d'une photo représentant le chef de l'Etat français en combattant casqué, dans un uniforme aux couleurs de l'Union européenne sous un gilet tactique. "Oui à l'engagement de l'Italie en faveur de la paix, au refus de la guerre prévu par la Constitution, inspiré par la conscience morale collective et par notre tradition chrétienne", ajoute le dirigeant italien, qui invite les électeurs à choisir la Ligue pour "plus d'Italie et moins d'Europe".

Matteo Salvini est coutumier des attaques contre Emmanuel Macron, qu'il accuse d'être un "va-t-en guerre" en envisageant d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine pour combattre la Russie. Il l'a qualifié de "fou" lundi et lui avait conseillé début mai de "se faire soigner". Systématiquement à contre-courant de la politique pro-Kiev de Giorgia Meloni, de culture atlantiste, Matteo Salvini est un admirateur de longue date de Vladimir Poutine et son parti avait signé en 2017 un accord avec Russie unie, le parti du président russe. Il a malgé tout condamné l'invasion russe en Ukraine.