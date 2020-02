Italie : Venise bientôt sauvée des eaux ?

Et si Venise (Italie) disparaissait ? Dans vingt ans, dans trente ans, que restera-t-il de la ville posée sur l'eau ? En novembre 2019, les marées hautes ont franchi des niveaux jamais atteints. Un phénomène inquiétant et de plus en plus fréquent face auquel Venise a un espoir : le Mose. L'ouvrage se trouve au large de la ville. Commencée en 2003, l'idée date des années 1980.

Premiers tests du dispositif

En théorie, 78 portes sous-marines amovibles vont se redresser au moment des marées hautes et ainsi empêcher les vagues d'atteindre Venise. Elles reposent à 12 mètres sous le niveau des eaux manœuvrées dans d'immenses galeries sous-marines. Les ouvriers s'activent sur les derniers branchements électriques. Les premiers tests sont menés pour évaluer la vitesse de déploiement. Mais, à Venise, les sceptiques sont très nombreux.

