Italie : une fillette tuée dans l'accident d'un avion militaire

"La patrouille avait à peine décollé (...) quand pour des motifs inconnu pour le moment l'appareil piloté a perdu de l'altitude et s'est écrasé au sol", a précisé le ministère de la Défense italienne.

Temps de lecture : 1 min

Une fillette de 5 ans est morte, samedi 16 septembre, lorsqu'un avion d'une patrouille acrobatique militaire s'est écrasé près de Turin, au nord de l'Italie, lors d'un exercice d'entraînement, a annoncé le ministère de la Défense. L'accident s'est produit lorsqu'un avion d'entraînement, un MB-339, a plongé durant la phase de décollage.

"La patrouille avait à peine décollé (...) quand pour des motifs inconnu pour le moment l'appareil piloté par le major Oscar Del Do a perdu de l'altitude et s'est écrasé au sol", précise un communiqué du ministère. "Le pilote, juste avant l'impact a réussi à s'éjecter. Il n'est pas possible pour le moment de confirmer les causes de l'accident. Une des hypothèses envisagées, étant donné la dynamique de l'événement, est un impact avec un oiseau durant les toutes premières phases du décollage", une situation appelée "Bird strike", ajoute le communiqué.

Son frère de neuf ans gravement blessé

"L'incendie qui s'est produit suite à l'impact de l'appareil contre le sol a malheureusement touché une voiture qui passait (...) avec quatre personnes à bord, causant le décès d'une fillette et des blessures aux trois autres passagers du véhicule", conclut le communiqué.

La fillette était venue avec ses parents regarder les avions de la patrouille acrobatique de l'armée de l'air italienne s'entraîner pour un vol prévu le lendemain, mais qui a été annulé à la suite de l'accident. Son frère de neuf ans serait gravement blessé, tandis que ses deux parents et le pilote ont eux aussi été blessés, mais aucun d'entre eux ne se trouverait dans un état grave, selon les médias.