Italie : un vaste incendie à Rome dans une usine de déchets

Le site industriel est contesté par les habitants et épinglé par les autorités pour "pollution environnementale".

Un nuage noir et une odeur âcre se sont rapidement répandus sur une bonne partie de Rome. Une quarantaine de pompiers sont mobilisés, mardi 11 décembre, sur l'incendie d'une usine de traitement des déchets du nord-est de la ville. L'incendie s'est déclaré dans un hangar de 2 000 mètres carrés appartenant à l'AMA, l'entreprise municipale de gestion des déchets de la capitale italienne.

#Roma #11dic 10:00, #incendio discarica in via Salaria 907: in corso le operazioni di spegnimento e di contenimento delle fiamme per evitare la propagazione ai depositi vicini. Nella clip la ricognizione aerea dell’elicottero #dragovf dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/87lpah29Rx — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 11 décembre 2018

La municipalité a appelé les habitants de la zone à maintenir les fenêtres fermées. Selon les médias italiens, dont La Repubblica (en italien), ce site fortement contesté par les riverains fait déjà l'objet d'une enquête du parquet de Rome pour "pollution environnementale et traitement des déchets non autorisé".

La ville de Rome est confrontée à un problème chronique de gestion des ordures et l'AMA est la cible de nombreuses critiques de la part des habitants. La maire de Rome, Virginia Raggi (Mouvement 5 Etoiles, antisystème) a fait appel mardi "à toutes les communes du Latium et aux autres régions pour collaborer avec Rome, surtout à l'approche de Noël, afin de régler temporairement et au plus vite la situation des déchets".