Italie : un miroir géant pour réfléchir le soleil

Quand le soleil est au zénith, le petit village italien de Viganella n'en profite pas. Les montagnes environnantes empêchent les rayons de soleil de passer. Plongés dans l'hiver le 13 novembre dernier, les 70 habitants passent 83 jours dans l'obscurité. Un miroir de huit mètres de long et de cinq mètres de large a été conçu pour suivre le soleil six heures par jour. Perché sur une montagne, il permet d'éclairer d'une lumière douce la place centrale du village et ses abords. Une sorte de soleil artificiel, installé il y a dix ans.

Une fête pour célébrer le retour du soleil

"J'ai choisi ce rectangle parce qu'il reflète 70% de la surface du soleil et cela suffit pour distribuer une bonne partie de la lumière", explique Giaccomo Bonzani, l'architecte. Le miroir fait rebondir la lumière, mais la chaleur des rayons ultraviolets ne peut pas être transmise. Ainsi, le village, qui n'est qu'à 500 mètres d'altitude, garde très longtemps son aspect hivernal. Viganella fait la fête, début février, quand le soleil réapparaît. Le miroir a donné un nouveau reflet au village qui attire chaque année de nombreux visiteurs.