Italie : Simon Gautier toujours porté disparu une semaine après sa chute

Les secours quadrillent la zone à la recherche de Simon Gautier. Vendredi 16 août, aux abords de Policastro, en Italie, la famille et les amis du jeune homme de 27 ans sont mobilisés. Mais il reste introuvable depuis l'appel qu'il a passé au 112 vendredi 9 août. Au téléphone, Simon Gautier indique qu'il s'est cassé les jambes et demande à ce qu'on le localise, en vain. Depuis ce message, il ne répond plus.

Les proches demandent des moyens supplémentaires

Il y a une semaine, le Français part seul faire une randonnée de près de 200 km dans une zone escarpée au sud de Naples. Mais il faudra attendre plusieurs heures pour que les premiers secours se mobilisent. La famille et les proches de Simon Gautier appellent les autorités italiennes à engager des moyens plus conséquents, avec notamment le renfort de secours spécialisés. Le ministère des Affaires étrangères indique suivre de près les recherches.

