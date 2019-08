Italie : Simon Gautier, toujours introuvable une semaine après sa chute

Depuis son appel au secours, plus rien. Simon Gautier, un étudiant de 27 ans, est toujours porté disparu vendredi 16 août, une semaine après avoir contacté le 112. Il faisait une randonnée en solitaire au sud de Naples (Italie), près de Policastro, une zone connue pour ses falaises. Après une chute, il réussit à téléphoner : "Je suis tombé dans une falaise, j'ai les jambes cassées, aidez-moi, je vois la mer, mais je ne sais pas où je suis."

Ses proches mobilisés sur place

Mais les secours ont été déclenchés près de vingt-quatre heures après ce message et le premier hélicoptère a mis vingt-huit heures avant de recevoir l'ordre de décoller. En quête de réponse, sa famille et ses proches se sont rendus sur place. Depuis plus de trois jours, ils sillonnent les chemins empruntés par Simon avec l'espoir d'enfin réussir à le retrouver.

Le JT

Les autres sujets du JT