VIDEO. Italie : Rome paralysée par la neige

Le Colisée en pleine tempête de neige... Toute la nuit et ce lundi 26 février au matin à Rome, des flocons tombent sur les monuments historiques. Quinze centimètres de poudreuse, un événement rarissime dans la capitale italienne. "Je n'ai jamais vu ça à Rome", témoigne un italien. La fontaine de Trevi semble comme figée par le gel. Les touristes, d'habitude si nombreux, hésitent à sortir. Le Vatican et sa coupole présentent eux aussi un visage exceptionnel. La dernière fois qu'il a neigé ici, c'était il y a six ans.

De la neige annoncée pour la nuit prochaine

Et sur la place Saint-Pierre ce matin, il règne une ambiance tout à fait particulière, bien plus proche de celle d'une station de ski que celle du recueillement habituel. Nous assistons ainsi, médusés, à une bataille de boules de neige de séminaristes, de prêtres et de religieuses. Sur la place Saint-Pierre, les visiteurs n'en reviennent pas. "On est partis de la France, de la Haute-Savoie, où il y a de la neige, et puis on cherche les pays chauds, comme tous les retraités. Et puis voilà, on arrive à Rome, et il neige, super, sympa !", confie un touriste français. Et Rome vit au ralenti. Les rues n'ont pas été déneigées. Les écoles et les universités sont fermées, les transports en commun perturbés. Une nouvelle vague de neige est annoncée pour la nuit prochaine.

