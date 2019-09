Italie : pour Conte, "il faut améliorer le pacte de stabilité" de l'Union européenne

"L'Italie sera le moteur d'une phase de relance et de renouvellement de l'Union, visant à construire une Europe plus solidaire (...) plus proche des citoyens", a-t-il assuré, lundi.

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a estimé, lundi 9 septembre, qu'il fallait "améliorer le pacte de stabilité" de l'Union européenne. Ce pacte impose aux pays membres que leur déficit budgétaire ne dépasse pas les 3% du PIB et leur dette les 60% du PIB.

Selon Giuseppe Conte, cette amélioration doit "soutenir les investissements, dont ceux [devant permettre] un développement respectueux de l'environnement et équitable sur le plan social". Des règles budgétaires trop rigides "risquent de réduire à néant les efforts importants accomplis pour relancer la croissance potentielle du pays", a-t-il ajouté, en présentant le programme de son gouvernement avant un vote de confiance.

"Phase de relance et de renouvellement" de l'UE

"L'Italie sera le moteur d'une phase de relance et de renouvellement de l'Union, visant à construire une Europe plus solidaire (...) plus proche des citoyens", a-t-il assuré. Dans ce contexte, il a réitéré les priorités de la politique étrangère, celles "que l'histoire, la géographie et la tradition politico-culturelle" imposent à l'Italie.

Le ton est radicalement différent de celui du précédent gouvernement précédent : Matteo Salvini, chef de la Ligue (extrême droite) et Luigi Di Maio, chef du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) multipliaient les attaques contre Bruxelles sur de nombreux sujets. "Outre notre responsabilité d'Etat-membre de l'Union européenne", les autres lignes directrices sont "les relations transatlantiques, avec comme conséquence l'appartenance à l'Otan et les liens essentiels avec les Etats-Unis, ainsi que la stabilisation et le développement de la région de la Méditerranée".