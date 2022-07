Italie : lourd bilan humain après l'effondrement d'un glacier

Dimanche 3 juillet, un glacier s’est effondré en Italie. Pour l’instant, six morts ont été dénombrés, mais plusieurs disparus n’ont pas encore été retrouvés.

C’est une catastrophe inhabituelle qui s’est produit dimanche 3 juillet. En Italie, un glacier s’est décroché de la montagne en emportant avec lui plusieurs alpinistes, faisant au moins six morts et huit blessés selon un bilan provisoire. Les secours ont repris les recherches pour trouver d’éventuels survivants, et pour retrouver les corps des personnes disparues. "Les recherches se poursuivent avec des drones", indique Giovanni Bernard, le maire de la commune de Canazei (Italie) où le glacier est localisé.



La crainte d’un nouvel effondrement

Ce sont les températures élevées dans les Alpes qui sont la cause de l’effondrement. Les autorités craignent que des phénomènes comme celui-ci se reproduisent si le thermomètre ne baisse pas. En Italie, en France ou en Autriche, plusieurs glaciers sont désormais inaccessibles aux randonneurs ou aux alpinistes de peur de les voir s’écrouler. "La couverture neigeuse ne tient plus aussi longtemps qu’avant, aujourd’hui la neige disparaît dès le mois de mars ou le début avril", s’inquiète un chercheur. Le réchauffement climatique pourrait conduire à la fonte de 80 % des glaces présentes dans les Alpes d'ici 2100.