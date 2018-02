Italie : le retour du "Cavaliere"

Soutenu par ses gardes du corps, affaibli politiquement et physiquement, les images de Silvio Berlusconi chancelant datent de deux ans. Pour beaucoup d'Italiens, Silvio Berlusconi appartenait au passé. Aujourd'hui pourtant, malgré ses 81 ans, l'ex-cavaliere est aujourd'hui au centre de la politique italienne.

Berlusconi reste clivant

Silvio Berlusconi en campagne est omniprésent sur les plateaux de télévision, persuadé d'être l'homme providentiel. Son grand retour débute à Pâques dernier. Lui, le politicien carnassier et carnivore, se métamorphose devant les caméras en végétarien doux et défenseur de la cause animal. Il s'allie ensuite aux xénophobes de la Ligue du Nord et à Frères d'Italie, un parti d'extrême droite. Ensemble, ils promettent moins d'impôts et plus d'emploi. Un programme simple qui dans les sondages séduit 35 % des Italiens. Berlusconi le retour, un scénario qui divise pourtant les électeurs.

