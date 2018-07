Italie : le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, porte plainte contre l'écrivain Roberto Saviano

Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, chef de file de l'extrême droite, dit avoir porté plainte pour diffamation contre l'écrivain antimafia Roberto Saviano, son plus virulent critique en ce moment. La tension est forte entre les deux hommes. Il faut dire que le nouveau ministre a menacé de suspendre la protection policière dont l'écrivain bénéficie depuis les menaces de mort proférées par un clan de la Camorra, la mafia napolitaine, après la publication de Gomorra en 2006.

"J'ai porté plainte contre [Matteo] Salvini, comme promis. J'accepte toutes les critiques, écrit Matteo Salvini sur Twitter, mais je ne permets à personne de dire que j'ai aidé la mafia, une merde que je combats de toutes mes forces, ou que je me réjouis de la mort d'un enfant. Trop c'est trop, bisous".

Ho querelato Saviano, come promesso. Accetto ogni critica, ma non permetto a nessuno di dire che io aiuto la mafia, una merda che combatto con tutte le mie forze, o di dire che sono felice se muore un bambino. Quando è troppo, è troppo. Baci.

Le tweet qui semble avoir fait réagir Matteo Salvini date de mardi, après la découverte d'une femme et d'un enfant morts en mer."Quel plaisir cela vous donne-t-il de voir mourir des enfants innocents en mer ? Matteo Salvini, ministre de la Mala Vita, la haine que vous avez semée vous renversera", avait lancé Roberto Saviano, sous une photo à peine floutée des cadavres.

L'écrivain a vite réagi à ce dépôt de plainte. "Le ministre de la Mala Vita (la mauvaise vie, l'un des surnoms de la mafia) s'est décidé à porter plainte, a réagi Roberto Saviano. Je ne m'arrêterai pas devant un pouvoir qui a peur des voix critiques. Au tribunal, Salvini sera appelé à dire la vérité, une expérience nouvelle pour lui".

Il Ministro della Mala Vita si è deciso a querelarmi.Non ho ancora avuto comunicazione ufficiale,ma chiederò di essere interrogato perché non arretro davanti a un potere che ha paura delle voci critiche.Salvini in tribunale sarà chiamato a dire la verità.Esperienza per lui nuova. pic.twitter.com/6uU2baJCNP