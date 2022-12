Italie : la police sort sa Lamborghini pour livrer deux reins en urgence

Des agents de la police nationale italienne ont eu recours à l'un des deux bolides dont ils disposent pour livrer des organes à Padoue puis Rome.

Un sprint pour la vie. Des agents de la Polizia di Stato, la police nationale italienne, ont traversé mardi 20 décembre une partie de l'Italie en voiture de course pour livrer deux reins à des patients en attente d'une greffe. Entre les mains des policiers : une Lamborghini Huracan, l'une des voitures les plus rapides au monde, dont la Polizia di Stato possède deux exemplaires normalement destinés à l'interception de véhicules en infraction – mais parfois utilisés pour le transport d'organes.

"En voyage sur l'autoroute pour livrer le plus beau cadeau de Noël: la vie. Grâce au père Noël spécial de la police nationale, deux personnes ont reçu un don de reins", a écrit la police nationale sur sa page Facebook. A l'aide d'une glacière installée dans le coffre avant du bolide, les agents ont pu livrer les reins à toute vitesse. Partis mardi de Padoue (nord-est), ils ont livré un rein à l'hôpital de Modène, à 170 km de là, avant de foncer vers Rome, à plus de 400 km, pour y livrer le second.