Italie : la guerre de la mozzarella

Pour ces bufflonnes, la journée commence toujours par une séance de massage. Un moment que ces animaux de 600 kg tout de même semblent apprécier tout particulièrement. Presque autant que la musique, qui leur est diffusée chaque jour. Dans cette exploitation modèle, Antonio Palmieri traite en effet ses bufflonnes comme des reines pour que leur lait soit le meilleur possible. Un lait qui n'a pas grand-chose à voir avec celui de la vache. "Le lait de bufflonne est deux fois plus gras, et il est plus protéiné que le lait de vache", explique-t-il.

"Le consommateur ne saura plus ce qu'il mange"

Jusqu'à présent, seul le fromage de Campanie, fait à partir du lait de bufflonne, avait le droit d'utiliser l'appellation mozzarella. Le gouvernement italien souhaite que ce droit soit étendu à la région des Pouilles, où l'on utilise le lait de vache. Alors évidemment, en Campanie, cette décision du gouvernement italien est reçue avec beaucoup d'incompréhension. Certains parlent même de trahison.

Depuis des siècles, la bufflonne est en effet indissociable de la mozzarella. Et pour Antonio, cette nouvelle appellation risque de brouiller les cartes. "Cela va créer beaucoup de confusion, le consommateur ne saura plus ce qu'il mange". Le produit fini est très différent de la mozzarella de vache : plus consistant, plus élastique. En Italie, la bataille de la mozzarella fait rage. C'est maintenant à Bruxelles (Belgique) de décider si les bufflonnes doivent rester les seules dépositaires de cette appellation.

