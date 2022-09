Italie : l'extrême droite aux portes du pouvoir, portée par Giorgia Meloni

Giorgia Meloni est en campagne depuis des mois et semble aujourd'hui aux portes du pouvoir en Italie, où les élections législatives auront lieu le week-end prochain. À la tribune, la candidate d'extrême droite utilise souvent la même rhétorique : la religion, la famille et la patrie. La femme de 45 ans séduit l'électorat ultra-conservateur, antisystème et anti-immigration, dans un pays qui accueille de nombreux réfugiés qui traversent la Méditerranée.



Ancienne admiratrice de Benito Mussolini



Dès l'adolescence, elle milite déjà pour l'extrême droite et les mouvements postfascistes. Dans un reportage de 1996, elle explique son admiration pour Benito Mussolini, ancien dictateur italien. Elle débute sa carrière politique aux côtés de Silvio Berlusconi. Plus jeune élue du Parlement puis ministre pour la Jeunesse, son ascension est très rapide. Aujourd'hui, elle aime s'afficher avec des leaders populistes, comme le Hongrois Viktor Orban. Sa possible coalition avec le revenant Silvio Berlusconi et le souverainiste Matteo Salvini pourrait porter l'extrême droite au pouvoir en Italie.