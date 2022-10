Italie : Ignazio La Russa, nouveau président d’extrême-droite du Sénat

C’est l’un des plus proches collaborateurs de Giorgia Meloni, future première ministre. Un fidèle de la première heure et l’un des plus sulfureux aussi. Ignazio La Russa, cofondateur de Fratelli d’Italia, âgé de 75 ans, a été élu président du Sénat. Il n’a jamais caché son admiration profonde pour Mussolini. Son deuxième prénom est celui du dictateur, Benito. Son père était déjà un fervent militant d’extrême droite.

Deuxième personnage le plus important de l’État italien

Il possède chez lui de nombreuses reliques, médailles, photos, en hommage à Mussolini. Plus récemment, Ignazio La Russa s’était illustré pendant le Covid-19, où il avait appelé à faire le salut romain, qui est également le salut fasciste, pour, avait-il dit à l’époque, respecter les distances sanitaires de sécurité. Avec sa législature, il devient le deuxième personnage le plus important de l’État italien, explique la journaliste de France Télévisions, Raphaële Schapira. Gênera-t-il Giorgia Meloni ?