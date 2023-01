Italie : des seniors enchaînent des stages pour conserver des revenus

Plongée dans la crise, la région de Calabre, en Italie, compte 20% de chômeurs. Certains actifs enchaînent les stages pour continuer de toucher une rémunération.

Vibo Valentia, petite ville de Calabre en Italie, est frappée de plein fouet par la crise. Le chômage atteint 20% dans la région. A première vue, Roselina Rotura ressemble à n’importe quelle autre employée, mais dans ces bureaux de l’administration, elle est stagiaire…depuis 12 ans et la perte de son emploi. "J’avais un contrat de travail et même un très bon salaire, mais ensuite mon entreprise a fait faillite. Je suis entré ici en stage pour une période limitée, le temps de me former. Ça ne devait pas durer aussi longtemps."

Une pratique courante

Elle est rattachée au service d’archivage et de numérisation avec un stage renouvelé tous les ans pour un salaire d’à peine 500 euros par mois. Dans son entreprise, la moitié de ses collègues sont des stagiaires. "On en est au point où maintenant notre seul espoir c’est qu’ils continuent à renouveler notre stage. Et là, c’est devenu la meilleure des options. J’ai perdu tout espoir", explique une collègue de Roselina.