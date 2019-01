Italie : cinq morts dans une collision entre un hélicoptère et un avion

Dans les glaces, les débris d'un hélicoptère. Il vient de s'écraser après avoir percuté en plein vol, un petit avion de touristes. Vendredi 25 janvier, le bilan est lourd, et fait état de cinq morts et deux blessés graves. L'accident s'est déroulé à la frontière franco-italienne, dans le Val d'Aoste, au-dessus du glacier italien du Ruitor. Immédiatement, des secouristes se sont rendus sur place avec deux hélicoptères, des médecins et des techniciens.

L'avion de touristes toujours recherché

D'après les premiers éléments, l'accident a eu lieu en fin d'après-midi, avant que le soleil ne se couche. La météo était bonne ainsi que la visibilité. L'hélicoptère transportait en principe des skieurs qu'il devait déposer en haut du glacier. L'avion de touristes n'a pas été retrouvé. Les secours ont été interrompus car la nuit rend les recherches beaucoup trop dangereuses.

