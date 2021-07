Italie : à la rencontre des derniers cowboys de Toscane

En Toscane (Italie), dans un décor digne des meilleurs westerns, les équipes du "13 Heures en France" sont parties à la rencontre des derniers cowboys locaux. Ils font 25km à cheval tous les jours. Le monde des butteri, les cowboys italiens, semble éternel et pourtant, il a bien failli disparaître dans les années 90. C'est leur mission qui les a sauvés.

En voie d'extinction

Eux seuls peuvent accompagner sans relâche les troupeaux de vaches maremmana. Une espère reconnaissable à sa robe grise argentée et aux longues cornes. Ces vaches toscanes pèsent 600kg à l'âge adulte et ne peuvent vivre qu'en pleine nature. Ce sont les derniers bovins réellement sauvages d'Europe. Autrefois, ces animaux tractaient les charrues dans les champs. La mécanisation les aurait faits disparaître, mais leur viande est tendre et peu grasse. Cette espèce est désormais très recherchée par les professionnels. Ces bovins ayant repris de la valeur, il a donc fallu retrouver des hommes pour s'en occuper. Aujourd'hui, les butteri sont désormais... des fonctionnaires. Mais la dureté du métier n'attire pas les jeunes. Faute de vocation, dans 20 ans, ils auront disparu du paysage pour de vrai.