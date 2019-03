Italie : 51 collégiens échappent à un massacre

51 collégiens italiens ont échappé à la mort mercredi 20 mars. Le chauffeur de leur bus scolaire les a pris en otage. "Il a commencé à asperger le sol d'essence, il nous a tous ligotés et il nous a pris nos téléphones de manière à ce qu'on n’appelle pas la police", raconte un collégien qui a tout de même pu contacter la police. Les carabiniers ont réussi à stopper dans sa course le car scolaire et à évacuer tous les enfants avant que le bus ne s'enflamme.

Pour les migrants morts en Méditerranée

Le chauffeur a été interpellé. Il n'avait jamais éveillé les soupçons de son employeur. Le preneur d'otages s'appelle Ousseynou Sy, il a 47 ans, c'est un Sénégalais naturalisé italien depuis 2004. Face aux enquêteurs, il n'a fait aucune allusion à l'islam radical. Il dit avoir agi contre le gouvernement italien qu'il rend responsable de la mort de migrants en Méditerranée. Il a dit aux enquêteurs avoir perdu trois enfants, noyés au cours de leur traversée.