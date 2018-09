Feuilleton: les mystères des îles du vent

En pleine Méditerranée, la nature a donné naissance à sept îles volcans. Certaines sont fertiles, comme Salina la verte où tout pousse et d'autres font le bonheur des plongeurs et des pêcheurs. Parfois, elles sont si sauvages que l'homme ne peut y survivre. Des îles qui peuvent être dangereuses : le volcan Stromboli ne s'est jamais endormi depuis 400 ans.

La résidence du dieu Éole

Les îles sont si proches les unes des autres que les habitants se connaissent presque tous. Les hommes ont laissé des traces de leur passage de la préhistoire jusqu'aux Grecs. On trouve une acropole située sur les hauteurs. Une archéologue y a trouvé un petit vase dédié au dieu du vent. Selon la légende grecque, Éole, le dieu, se serait installé dans ces îles.

Pour venir sur les îles, le chemin le plus court est de partir du port de Milazzo en Sicile et compter ensuite presque deux heures pour rejoindre l'île de Salina. Les tortues et les dauphins proliféraient autrefois dans les eaux turquoise, mais aujourd'hui ils sont beaucoup moins nombreux. Dans ces îles paradisiaques, c'est la nature qui décide.

Le JT

Les autres sujets du JT