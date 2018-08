Eurozapping : crues mortelles en Italie, les routes plus assez larges en Suisse ?

Dix morts dans la crue d'un torrent en Calabre (Italie). Trois disparus ont été retrouvés vivants après 24 heures de recherche dans des gorges. Lundi, des pluies soudaines ont pris de cours des groupes de randonneurs, dont certains accompagnés par des guides. En quelques minutes, une énorme vague a emporté les randonneurs sur plus de trois kilomètres.

L'UE fâche les routiers

Des routes plus larges en Suisse ? Le nombre de 4x4 a doublé en quelques années. Et les voitures ont vu leur tour de taille augmenter. L'association des automobilistes suisse a proposé d'élargir les futures routes de quelques dizaines de centimètres. Pourtant, certains s'inquiètent. Des routes plus larges permettront de rouler plus vite et augmenteront le nombre d'accidents.

Une grève inédite pour les camionneurs lituaniens. Pas blocage avec leurs engins, mais une halte dans un camping. Pour protester contre une loi européenne qui exige que les routiers ne dorment pas dans leur camion pendant leurs jours de repos, les chauffeurs lituaniens ont demandé aux touristes de faire un test de confort. Aussi confortable qu'une chambre d'hôtel, assurent-ils, mais leur cabine a surtout l'avantage d'être beaucoup moins chère.

