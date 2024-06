En Italie, une bagarre dans l'hémicycle fait polémique

"Parlement Far West." C'est ainsi que la presse italienne relate une bagarre survenue, mercredi 12 juin, entre des députés durant un débat tendu sur le projet d'accorder davantage d'autonomie régions qui le souhaitent, porté par le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni. Les images, en première page des journaux, sur les chaînes d'information et dans cette vidéo relayées sur X par le président du Mouvement 5 Etoiles (M5S), Giuseppe Conte, montrent une bagarre impliquant une vingtaine d'hommes en costume et cravate.

Siamo arrivati alle violenze dai banchi della maggioranza Meloni. Hanno aggredito il nostro Leonardo Donno perché ha portato il tricolore al Ministro Calderoli, perché diciamo no alla secessione dell'Italia firmata Meloni, Salvini e Tajani. È uscito in barella dalla Camera dei… pic.twitter.com/4OkYB9gP8D — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 12, 2024

En plein débat dans l'hémicycle, mercredi soir, le député du M5S Leonardo Donno quitte son siège pour s'approcher du ministre des Affaires régionales et des Autonomies, Roberto Calderoli, membre de la Ligue. Puis il tente de lui accrocher un drapeau italien autour du cou, pour dénoncer la mise à mal de l'unité du pays. Ce geste provoque la colère des députés de la Ligue, qui descendent à leur tour dans l'hémicycle pour le prendre à parti et se battre. Dans la bagarre, Leonardo Donno a reçu des coups et a dû être évacué en fauteuil roulant avant d'être hospitalisé.

Un mauvais exemple donné par les élus

La rixe a provoqué un torrent de réactions, les députés de la Ligue et de Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, accusant Leonardo Donno d'avoir provoqué l'incident, voire simulé ses blessures, tandis que d'autres regrettaient le mauvais exemple donné par les élus.

Le M5S a dénoncé une "agression gravissime et honteuse" et réclamé "des mesures sérieuses et immédiates". "On en vient à la violence depuis les bancs de la majorité Meloni (...) Vous ne passerez pas. Honte", a écrit sur X son dirigeant, Giuseppe Conte. "L'hémicycle n'est pas un ring (...) Nous devons montrer un tout autre exemple, ce ne sont pas les coups de poings qui résolvent les problèmes politiques", a réagi le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani sur la chaîne Sky TG24.

La scène n'est complètement pas inédite. En 2021, en plein débat sur le pass sanitaire, des députés du parti Fratelli d'Italia (extrême droite) avaient envahi l'hémicycle et provoqué une interruption de séance.