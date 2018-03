DIRECT. Législatives en Italie : percée des partis antisystème mais aucune majorité, les résultats définitifs toujours attendus

Ce qu'il faut savoir

Au lendemain des élections législatives, les Italiens sont loin de savoir à quoi ressemblera leur nouveau gouvernement. Les résultats partiels, portant sur les deux tiers des bulletins, donnent la coalition de droite en tête, avec environ 37% des voix, mais le Mouvement 5 étoiles (M5S) est le premier parti, avec près de 32% des suffrages. La seule certitude est qu'aucune force politique ne peut revendiquer la majorité, mais que les idées antisystème et eurosceptiques ont été plébiscitées. Les résultats définitifs sont attendus lundi 5 mars.

L'alliance de Berlusconi et l'extrême droite en tête. La coalition de droite rassemble quatre partis dont Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, et la Ligue, le parti d'extrême droite de Matteo Salvini. Selon la dernière projection réalisée par la chaîne de télévision publique Rai, c'est ce dernier qui serait en tête au sein de la coalition (16,7% contre 14% pour le parti de Silvio Berlusconi) et pourrait revendiquer le poste de président du Conseil.

Le Mouvement 5 étoiles continue son essor. Le mouvement fondé par l'humoriste Beppe Grillo, qui s'est depuis mis en retrait, approcherait des 32% des voix, son meilleur score historique. Désormais, "tout le monde devra parler avec nous", s'est réjoui l'un de ses dirigeants, Alessandro Di Battista.

Incertitude sur le futur gouvernement. Les résultats définitifs ne devraient pas accoucher d'une majorité claire, ce qui ouvre une période de tractation. Une alliance des populistes du M5S et de l'extrême droite de la Ligue semble la seule possible pour obtenir une majorité parlementaire, mais les dirigeants de ces deux formations ont jusqu'à présent catégoriquement rejeté cette éventualité. C'est le président italien qui devra confier un mandat au vainqueur des élections, mais les consultations officielles ne débuteront que fin mars.