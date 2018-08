Viaduc de Gênes : nouveaux risques d'effondrement ?

Au-dessus de Gênes (Italie), le viaduc à moitié effondré, menace toujours. Dans la nuit de dimanche 19 à lundi 20 août, des riverains ont entendu des craquements. Alors par précaution, le périmètre de sécurité déjà évacué est désormais strictement interdit. Plus question de pénétrer dans les immeubles, même pour quelques instants. L'élément déclencheur de la catastrophe n'est pas encore connu. Mais sur des nouvelles images de vidéo-surveillance rendues publiques lundi 20 août, on se rend compte de la rapidité de l'effondrement. Un balayeur court pour se mettre à l'abri de l'orage quand le pont s'écroule à seulement quelques mètres de lui. Miraculé, nous le voyons quelques secondes plus tard sur une autre vidéo, fuir les décombres. Puis la caméra fait le point sur un enchevêtrement de câbles et de blocs de béton.

Des images analysées par les enquêteurs

"Nous pensons que plusieurs facteurs ont joué : la vétusté des matériaux, la circulation qui a quadruplé par rapport à l'année de la construction et la pollution de la ville", explique Roberto Ferrazza, président de la commission d'inspection. C'est désormais à distance que les techniciens continuent leurs investigations. Sous le pont, même les opérations de déblaiement sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Le JT

Les autres sujets du JT