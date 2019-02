La destruction du pont de Gênes, en partie effondré, démarre aujourd’hui

La destruction du pont de Gênes, en Italie, doit commencer ce vendredi 8 février au matin. Les grues sont sur place moins de six mois après la catastrophe qui avait fait 43 morts et 16 blessés. Une démolition et un démantèlement qui devraient prendre plusieurs semaines.