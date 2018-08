Italie : la colère des riverains du pont effondré à Gênes

Devant ce qu'il reste du pont Morandi à Gênes (Italie), les riverains sont comme figés. Mardi 14 août, des personnes étaient à quelques mètres du viaduc quand la structure s'est effondrée. "Je travaillais quand le pont s'est écroulé à 50 mètres de là", explique un chef d'entreprise. En quelques secondes, sa société de nettoyage a été ensevelie sous les gravats. "On venait de garer nos camions. Deux de mes collègues ont été écrasés", poursuit-il.

Un quartier traumatisé

Tous décrivent le même bruit sourd et la même panique. Dans l'immeuble voisin, un habitant a été réveillé en pleine sieste. Il a cru un tremblement de terre avant de quitter rapidement son immeuble. Désormais, il ne reste qu'un paysage défiguré et un traumatisme collectif. Dans les rues alentour, des centaines de personnes ont été évacuées. Le quartier est désert. Mercredi après-midi, certains riverains ont pu rentrer chez eux récupérer leurs animaux et quelques affaires. Les autres sont en colère. Les autorités craignent que des débris se détachent du pont. Leur vie ne reprendra pas son cours normal avant que les recherches soient terminées et le viaduc entièrement sécurisé.

