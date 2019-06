Infrastructures : inquiétude sur l'état des ponts en France

Le nombre exact de ponts routiers en France n'est pas connu, faute de recensement. Il en existerait ainsi entre 200 000 et 250 000, en majorité gérés par les collectivités territoriales. "25 000 ponts au moins sont en mauvais état et posent des problèmes de sécurité", précise Jihane Benzina sur le plateau du 13 Heures. Comment en est-on arrivés là ? "Déjà ils sont vieux parce que les ponts sont conçus pour durer 100 ans mais en pratique, ils durent plutot 70 ans. Ainsi un quart des ponts gérés par l'état arrivent en fin de vie soit 2 800 ponts", explique la journaliste.

Un sous-investissement de l'État selon les sénateurs

Il y a également des problèmes d'investissement, selon les sénateurs qui pensent que l'État n'a pas assez mis d'argent dans l'entretien de ces infrastructures. Les petites communes ont du mal à financer les rénovations. Les sénateurs voudraient ainsi que l'État triple le budget alloué aux ponts, pour atteindre 120 millions d'euros par an et la création d'un fonds d'aides aux collectivités de 130 millions d'euros par an.

