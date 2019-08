Effondrement du pont de Gênes : une commémoration et une bénédiction pour tourner la page

Les Italiens vivent avec beaucoup d'émotion la commémoration mercredi 14 août de l'effondrement du pont Morandi à Gênes, qui avait fait 43 morts le 14 août 2018. Les officiels sont en train d'arriver ce matin. Il y a les représentants des secours qui étaient intervenus le plus rapidement possible, des politiciens et l'archevêque de Gênes, car il y aura également une bénédiction religieuse lors de cette commémoration, qui se déroulera juste à l'endroit où le pont s'est effondré.

Un nouveau pont en 2020

Il y a une émotion très forte aussi parce que tous les habitants de Gênes ont pris au moins une fois dans leur vie ce viaduc qui traversait la ville. C'est un moment important pour tourner la page, parce qu'il y aura un nouveau pont qui est en cours de construction. Il passera au-dessus de la ville et devrait être inauguré à l'été 2020. Il devrait mettre fin à cette page tragique de l'histoire de la ville, explique Alban Mikoczy, envoyé spécial de France 2 à Gênes.

