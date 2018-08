Effondrement d'un pont à Gênes : au moins 30 morts

L'image est incroyable. Un pont s'écroule, à Gênes, en Italie. Il est midi, mardi 14 août, une trentaine de véhicules empruntent cette partie du pont, ils sont précipités 45 mètres plus bas. Au moins une trentaine de personnes sont tuées, plusieurs dizaines blessées. Le pont est éventré sur plusieurs dizaines de mètres.

Vaste opération de secours

Le conducteur d'un camion a eu beaucoup de chance, il s'est arrêté à quelques mètres du précipice. Dans les immeubles voisins, des habitants ont assisté à toute la scène, beaucoup ont d'abord pensé à un tremblement de terre. Bloqué dans sa voiture à l'entrée du pont, un jeune Français témoigne : " Les gens sont sortis affolés, au loin on a vu la chaussée qui s'est effondrée...". Des équipes cynophiles et 200 pompiers recherchent des survivants, des hélicoptères évacuent les victimes. L'émotion est grande dans tout le pays. Une enquête devra déterminer les causes du drame.

Le JT

Les autres sujets du JT