Disparition : l'appel d'une mère pour retrouver sa fille de trois ans et demi

Le cadeau de Noël de Valentina, trois ans et demi, attend toujours dans le salon. Le 15 décembre 2019, son père ne l'a pas ramenée chez elle après un week-end de garde. Depuis, il a coupé son portable et ne donne plus signe de vie. "Ma fille, elle a trois ans et demi, donc elle est toute petite. Elle a besoin de sa maman. Je lui avais dit 'à tout à l'heure' comme toutes les fois où ça s'est passé... Et puis ça dure, ça dure", déclare émue Charlotte Bourgade, la mère de Valentina.

Un mandat d'arrêt international émis à l'encontre du père

Au lendemain de la disparition de la fillette, sa mère a déposé plainte. Un mandat d'arrêt international a été émis à l'encontre du père de nationalité italienne et originaire de Rome. Ses parents ont refusé les demandes d'interview de la rédaction de France 3. Ils ont affirmé n'avoir aucune nouvelle et que l'attitude de leur fils était incompréhensible. Mercredi 1er janvier, c'est toute une famille qui vit dans l'attente.

