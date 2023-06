Direct Mort de Silvio Berlusconi : l'ancien propriétaire du Milan AC "a changé l'histoire du football italien", estime le président de la fédération

Silvio Berlusconi est mort, lundi 12 juin, des suites d'une leucémie. L'ancien président du Conseil italien, âgé de 86 ans, avait été à nouveau hospitalisé quelques jours plus tôt à l'hôpital San Raffaele de Milan. S'il a dirigé pendant neuf ans son pays, il n'a pas été qu'une figure centrale de la politique italienne. Dans le monde du sport, et plus précisément du football, il aura marqué de son empreinte.

"L'AC Milan, profondément attristé, pleure la disparition de l'inoubliable Silvio Berlusconi", souligne ce club, l'un des plus puissants du monde lorsqu'il en était le propriétaire (1986-2017). L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti exprime, lui, sa "reconnaissance infinie" envers Silvio Berlusconi, qui a été "déterminant" dans sa carrière de joueur et de technicien. "Silvio Berlusconi a changé l'histoire du football italien", estime de son côté le président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina. Suivez les réactions après sa disparition.

"L'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie", selon Giorgia Meloni. "Silvio Berlusconi était avant tout un battant. C'était un homme qui n'avait pas peur de défendre ses convictions et c'est précisément son courage et sa détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie", a déclaré la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, dans une vidéo envoyée par son cabinet.

Un personnage clivant, mais marquant, selon Matteo Renzi. "Silvio Berlusconi a fait l'histoire de ce pays", a réagi Matteo Renzi, ex-chef du gouvernement lui aussi. "Beaucoup l'adoraient, beaucoup le détestaient : aujourd'hui tout le monde doit reconnaître qu'il a eu un impact sans égal sur la vie politique, mais aussi économique, sportive et télévisuelle italienne."

Une figure "de la droite européenne". Les Républicains ont salué dans un communiqué la disparition d'"un entrepreneur conquérant et figure de la droite italienne". Il était un "représentant majeur de la droite européenne", relève le parti dirigé par Eric Ciotti, qui adresse ses condoléances à la famille de l'homme politique ainsi qu'aux militants de Forza Italia, le parti qu'il a fondé.