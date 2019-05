Désintox. Non, Matteo Salvini n\'a pas été censuré en France

Matteo Salvini, le populiste ministre de l'Intérieur italien, est-il censuré jusqu'en France ? C'est du moins ce qu'il affirme. Dans un tweet, il dénonce : « C'est fou! Le Point, l’un des principaux hebdomadaires français, me dédie la couverture et la CGT, syndicat de gauche, veille à ce que le journal soit bloqué dans les kiosques d’une vingtaine de grandes villes, dont Lyon, Nantes, Marseille, Bordeaux, Montpellier. » Une indignation reprise en choeur par une bonne partie de l'extrême droite française, dénonçant la censure politique du syndicat.

Ce qui est sûr, c'est que la distribution du Point a bien été empêchée dans plusieurs villes françaises par la CGT, et plus précisément par le syndicat général du livre et de la communication écrite. La veille, Etienne Gernelle, directeur du Point, s'était d'ailleurs fendu d'un édito au vitriol pour déplorer ce blocage ciblé. Mais sans faire d'allusion à une censure de la Une...

De fait, rien ne permet de faire le lien. D'ailleurs, la CGT a également bloqué cette même semaine Marianne, Valeurs Actuelles, ou encore Paris Match qui consacrait sa Une aux 2 soldats français tués au Burkina Faso pour libérer les otages. Le syndicat, contacté par Désintox, nie formellement toute mesure de rétorsion éditoriale, et explique que les éditeurs visés l'ont uniquement été en raison de leur position favorable à la réforme de la loi Bichet qui régit la distribution de la presse en France.

Une explication, qui ne satisfera ni ne convaincra les journalistes des titres pénalisés, mais qui n'a rien à voir avec Matteo Salvini, même si l'intéressé se plaît à le dire.

