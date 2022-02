Démographie : en Italie, le taux de natalité est en baisse

La Sardaigne (Italie) est une région sans enfant, moins d’un par famille en moyenne. Et désormais ça se voit même dans les villes comme à Oristano où le groupe scolaire a dû fermer il y a quelques années, faute d'élèves. Dans une autre ville, l’école est récente et bien équipée mais désormais inutile. Dans les communes voisines, la situation est la même. Sur le secteur, 50% des groupes scolaires sont fermés.





250 euros par mois et par enfant



Les clubs de sport, les commerces et plus généralement toute l’activité économique souffrent de cette absence de jeunes. En Sardaigne, il y a presque autant de retraités que d’actifs et la vie a changé. Depuis le 1er juillet 2021, toutes les familles en Italie reçoivent une prime de 250 euros par mois et par enfant jusqu’à ses 21 ans. La Sardaigne est une ville paradoxale, en tête de tous les classements européens pour la qualité de l’environnement, c’est pourtant la seule île de Méditerranée qui perd chaque année des milliers d’habitants.