L'Italie s'enfonce dans la crise politique

Clap de fin pour la coalition gouvernementale en Italie, à la suite de la démission de Giuseppe Conte, mardi 20 août. Au Sénat, le président du Conseil a été très agressif avec Matteo Salvini, lors de son discours. Le président Sergio Mattarella va recevoir les chefs de parti, mercredi et jeudi. On entre dans le cadre des consultations pour former un éventuel nouveau gouvernement de coalition parce que le Mouvement 5 étoiles souhaite continuer à gouverner avec peut-être le Parti démocrate.

Alors que l'Italie ne dispose pas de gouvernement et que le G7 a lieu ce week-end en France, le président Mattarella peut demander à Giuseppe Conte d'assurer son propre intérim et donc de se rendre à ce sommet. Ce qui est sûr, c'est que la position de l'Italie est très affaiblie, explique en direct de Rome Alban Mikoczy, le correspondant de France 2 en Italie.

