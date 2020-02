Covid-19 : le match OL-Juventus sera-t-il annulé ?

Face à la potentielle propagation de coronavirus en France, un autre événement inquiète : le match de football prévu le mercredi 26 février à Lyon. Il doit opposer l'Olympique lyonnais à la Juventus de Turin. 2 500 à 3 000 supporters venus du nord de l'Italie sont attendus. Or, le pays est un foyer important du coronavirus. La question de l'annulation se pose donc légitimement. Le journaliste Thomas Cuny, en direct de Lyon (Rhône), précise que "pour l'instant, les autorités n'ont pris aucune mesure particulière".

3 000 supporters italiens attendus

Le match entre l'Olympique lyonnais et la Juventus de Turin devrait donc "se dérouler tout à fait normalement", selon le journaliste. "Le stade sera plein, et on attend un peu moins de 3 000 supporters italiens, notamment en provenance de la région de Turin. Mais le ministère de la Santé le rappelle : ce secteur ne fait pas partie des zones rouges de confinement décrétées par l'Italie. Il n'y a donc pas besoin de prévoir un dispositif particulier", poursuit le journaliste. Néanmoins, les autorités restent vigilantes si la situation évoluait dans les prochaines heures.

