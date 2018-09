Automobile : les Français parmi les pires conducteurs d’Europe

Prudence, courtoisie, respect des réglementations... Ces vertus en matière de conduite automobile ne sont pas vraiment les caractéristiques premières des Français. L’institut de sondage YouGov a enquêté auprès d’environ un millier d’automobilistes, qui ont comparé leur conduite à celle des autres conducteurs européens. Au classement des pires automobilistes du Vieux Contient, les Français sont sur le podium. Ils se classent derrière l’Espagne (deuxième) et l’Italie, championne d’Europe.

Les Français estiment qu’ils sont les plus agressifs d’Europe

Pourtant, Belges, Hollandais et Suédois estiment que la médaille d’argent devrait largement revenir à la France pour deux raisons : les automobilistes hexagonaux manquent de courtoisie et ne respectent pas les réglementations en matière de stationnement. Les Français échappent à la médaille d’argent pour une raison principale : ils sont jugés moins piètres conducteurs que les Italiens et les Espagnols. Autre révélation de l’enquête, les Français estiment être les Européens les plus agressifs au volant, loin devant les Italiens.

