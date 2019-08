Sicile : au cœur des orgues basaltiques de l'Etna

La pierre a des reflets bleus à Motta Camastra (Sicile, Italie). Des gorges extraordinaires au pied du volcan de l'Etna. Des visiteurs s'y rendent par milliers chaque jour. "La lave descendait dans cette antique vallée. Nous nous trouvons ici au point le plus bas. La coulée allait ensuite jusqu'à la mer. Au contact de l'eau froide, la lave en fusion a créé cette ouverture, cette partie des gorges longue de 700 mètres. C'est à ce moment qu'elle a pris sa couleur", explique Michele Serra aux vacanciers, guide-géologue. Les parois montrent que la coulée de lave s'est solidifiée, ce sont les orgues basaltiques.

Propice au sport

Pour y descendre, il faut du courage. L'eau est à 10 degrés et les combinaisons y sont recommandées. Des balades sont proposées, il faut donc être préparé. "Je pense que c'est un endroit sympathique pour pendre la fraîcheur, voir les rochers, marcher dans l'eau", détaille une touriste française. On peut s'y baigner, mais il fait frais alors que les températures dépassent les 30 degrés en Sicile. Plus haut, c'est un terrain de jeu pour le body rafting, où on peut descendre les gorges en se laissant aller. À l'écart des gorges, la source du fleuve permet notamment aux citronniers de fleurir quatre à cinq fois par an, une variété rare.

Le JT

Les autres sujets du JT