Arzon : un mafieux italien arrêté en Bretagne

Son nom est encore sur la boîte aux lettres de sa résidence. C'est dans la ville côtière d'Arzon, dans le golfe du Morbihan, qu'avait trouvé refuge Mario Miceli. L'homme de 62 ans appartenait à la mafia calabraise, la Ndrangheta. Il était recherché par la police italienne et Interpol depuis janvier, après avoir été condamné à cinq ans et demi de prison pour association de malfaiteurs et extorsion de fonds. Pour les habitants, la présence de cet homme dans la ville est une surprise.

Il va être extradé vers l'Italie

En fuite, Mario Miceli sera finalement localisé en Bretagne. L'homme avait créé son autoentreprise spécialisée dans le nettoyage de bâtiments sans prendre de précautions. Son nom et son adresse figurent au registre du commerce. Mario Miceli a été interpellé par la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) de Nantes (Loire-Atlantique) mardi 3 septembre. Écroué à Rennes (Ille-et-Vilaine), il devrait prochainement être extradé vers l'Italie.

