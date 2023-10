Accident de bus en Italie : "C'est une tragédie énorme, une douleur pour tout le pays", selon un ancien ministre italien

Sandro Gozi, ancien ministre du gouvernement Renzi et député européen Renew Europe, était l'invité de franceinfo, mercredi.

Temps de lecture : 1 min

"C'est une tragédie énorme, une douleur pour tout le pays", a réagi ce mercredi sur franceinfo Sandro Gozi, ancien ministre du gouvernement Renzi et député européen Renew Europe, alors qu'au moins 21 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été blessées mardi 3 octobre à Venise lorsqu'un bus transportant des touristes, dont des Ukrainiens, des Français et des Allemands, est tombé d'un pont et a pris feu. "L'accident a également impliqué quelques mineurs", a également fait savoir le gouverneur de Vénétie. "Nous sommes en contact avec les autorités italiennes pour identifier d'éventuelles victimes françaises", a écrit sur X la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna.

>> Italie : au moins 21 morts dont deux enfants après la chute d'un bus depuis un pont à Venise, selon les autorités locales

Quelques heures après le drame, l'émotion est très vive en Italie, comme le confie Sandro Gozi à l'antenne de franceinfo : "C'est une tragédie énorme qui est encore plus frappante parce que cela s'est produit à quelques kilomètres d'un lieu de beauté absolu, tel que Venise. Le contraste entre la beauté de Venise et la tragédie de ce qui s'est passé à Mestre, c'est vraiment terrible."

Même si cela "n'a rien à voir avec Gênes" où un pont s'est effondré en 2018 faisant 43 morts, "le sentiment collectif renvoie à cette tragédie qu'on a vécue il y a cinq ans et c'est une douleur pour tout le pays."

La piste d'un malaise du conducteur

Au moins 21 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été blessées dans cet accident. "Le bilan est lourd, il y a des enfants qui nous ont quittés, des adolescents qui nous ont quittés. C'était un bus de touristes qui était en train de rentrer dans un camping."

Selon les premiers éléments, "le conducteur, un Italien de 40 ans, a fait un malaise", explique l'eurodéputé, et rien ne prouve qu'il roulait à grande vitesse, car "c'est un pont très fréquenté où on ne peut pas rouler vite, on va très lentement."