Italie : le pays lève la quarantaine obligatoire à l'arrivée

Depuis le week-end du 15 mai, l'Italie reprend des couleurs. Le pays a levé la quarantaine obligatoire dès l'aéroport. L'Italie est désormais accessible avec un simple test négatif au Covid-19 de moins de 48 heures. Pour les personnes ayant reçu deux doses du vaccin, aucun test n'est requis. Les professionnels du tourisme affirment que le passeport vert est l'outil qui permettra de retrouver une activité normale.



L'Italie est en avance sur la France

"Le fait d'avoir enlevé la quarantaine simplifie et encourage les personnes à voyager. Ce certificat vert, ou pass vaccinal, qui a été mis en place est certainement une bonne chose", assure Edoardo Giuntoli, directeur du Sofitel Villa Borghese. L'Italie est en avance sur la France. En effet, les musées et les cinémas ont déjà rouvert. Depuis fin avril, les terrasses de restaurants sont accessibles, même le soir. Le couvre-feu va reculer de 22 heures à 23 heures, et peut-être même disparaître à terme. Une hypothèse sur laquelle travaille le gouvernement italien, d'autant plus que "le déconfinement n'a pas provoqué, pour le moment, de rebond des contaminations", précise Alban Mikoczy, correspondant de France Télévisions à Rome.