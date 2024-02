Les "pratiques discriminatoires inhumaines" d'Israël contre les Palestiniens sont pires que l'apartheid en Afrique du Sud, accuse Pretoria

L'action d'Israël dans les territoires palestiniens sont encore pire que celle menée durant l'apartheid en Afrique du Sud, a déclaré Pretoria mardi 20 février, devant la plus haute juridiction de l'ONU. La Cour internationale de justice (CIJ), qui siège à La Haye (Pays-Bas), tient cette semaine des audiences sur les conséquences juridiques de l'occupation par Israël de territoires palestiniens depuis 1967, avec un nombre inédit de 52 pays appelés à témoigner.

"En tant que Sud-Africains, nous sentons, voyons, entendons et ressentons au plus profond de nous-mêmes les politiques et pratiques discriminatoires inhumaines du régime israélien comme une forme encore plus extrême de l'apartheid institutionnalisé contre les Noirs dans mon pays", a déclaré Vusimuzi Madonsela, ambassadeur d'Afrique du Sud aux Pays-Bas.

"Il est clair que l'occupation illégale d'Israël est également administrée en violation du crime de l'apartheid (...) elle ne se distingue pas du colonialisme", a-t-il poursuivi. Ces audiences sont distinctes d'une affaire portée auprès de la CIJ par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël de commettre des actes génocidaires à Gaza. La cour doit encore se prononcer sur ce point, mais a appelé le 26 janvier Israël à prévenir tout éventuel acte de génocide. Elle n'a pas évoqué de cessez-le-feu.