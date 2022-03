Israël : une série d’attaques frappe le pays

C’est l’un des plus lourds bilans depuis longtemps. En Israël, trois attaques ont eu lieu en une semaine. Elles ont fait 11 morts et font craindre le retour des attentats. “Elles réveillent des souvenirs douloureux chez les Israéliens”, confirme Lucas de Villepin, journaliste France Télévisions, en duplex de Jérusalem dans le 23h du mercredi 30 mars. C’est la vague de terrorisme la plus meurtrière, depuis la seconde intifada, rappelle l’envoyé spécial.



“C’est un mode opératoire qui rappelle cette seconde intifada ”

Elle avait duré de 2000 à 2005 et avait fait des centaines de victimes civiles israéliennes. “Que ce soit des attaques à la voiture bélier, des fusillades, comme hier, ou des attaques au couteau, c’est un mode opératoire qui rappelle cette seconde intifada”, ajoute le journaliste. Le fait que deux de ces attentats avaient été revendiqués par le groupe État islamique inquiète beaucoup en Israël. “C’est une menace qui est prise très au sérieux par les responsables de la sécurité”, poursuit-il.