Israël : un sommet du Néguev sans les Palestiniens

En Israël, après l'attaque revendiquée par l'État islamique ayant fait deux morts et des blessés, les funérailles des deux victimes, membres de la police aux frontières israélienne, ont eu lieu lundi 28 mars à Netanya. "Cette deuxième attaque oblige les forces de sécurité à s'adapter rapidement", a commenté le Premier ministre israélien, alors que le pays accueille le sommet du Néguev avec les États-Unis et plusieurs pays arabes.

"Les Palestiniens se sentent trahis par leurs frères arabes"

"Ce sommet du Néguev organisé par Israël avec ses nouveaux alliés arabes suscite la colère des Palestiniens, d'abord parce que c'est la première fois que l'État hébreu organise sur son sol une rencontre diplomatique avec trois pays avec lesquels il a récemment normalisé ses relations : les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc", rapporte le journaliste Lucas Villepin, en direct de Jérusalem (Israël) pour le 23 Heures de franceinfo, lundi 28 mars. "Les Palestiniens se sentent donc trahis par leurs frères arabes, et l'Égypte et les États-Unis ont également participé à ce sommet. Les Palestiniens comprennent donc bien que la question du conflit est reléguée au second plan", ajoute le journaliste, qui précise que ce sommet s'est surtout concentré sur les conséquences de la guerre en Ukraine ou encore sur le nucléaire iranien.