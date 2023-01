Israël : un ministre clé démis après une décision de justice

Début 2022, Arié Dery avait annoncé qu'il se retirait de la vie politique pour obtenir une peine plus clémente après sa condamnation pour fraude fiscale. Un tour de passe-passe qui a conduit la Cour suprême à invalider sa nomination au gouvernement.

Coup dur pour Benjamin Netanyahu. Le Premier ministre israélien a démis, dimanche 22 janvier, de ses fonctions le ministre de l'Intérieur et de la Santé et numéro deux du gouvernement Arié Dery après une décision de justice. Mercredi, la Cour suprême a invalidé la nomination de Dery, reconnu coupable de fraude fiscale. "C'est avec un cœur lourd et beaucoup de peine (...) que nous sommes contraints de vous relever de votre poste au gouvernement", a dit Netanyahu à la réunion hebdomadaire du cabinet à Jérusalem.

Il a ajouté que le jugement "ignore la volonté du peuple" et qu'il s'efforcera de trouver tout moyen légal pour que Dery puisse "contribuer au service de l'Etat d'Israël". Chef du parti ultra-orthodoxe Shass, Arié Dery a été nommé ministre de la Santé et de l'Intérieur dans le cadre d'un accord de coalition complexe conclu en décembre à la suite des élections législatives israéliennes du 1er novembre. Sa mise à l'écart du gouvernement fait suite à la décision de la Cour suprême.

Cette plus haute instance juridique a annoncé dans un communiqué mercredi avoir décidé à une majorité de 10 juges sur onze "que la nomination du député Arié Dery au poste de ministre de l'Intérieur et de la Santé ne peut pas être validée". "Le Premier ministre doit le limoger", a-t-elle ajouté. Elle avait rappelé que l'intéressé avait annoncé début 2022 qu'il se retirait de la vie politique après sa condamnation pour fraude fiscale. Cette mise en retrait était même une condition fixée par la justice pour lui éviter la prison.