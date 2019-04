Israël : les Français courtisés par les partis de droite pour les législatives

À Netanya (Israël), à 30 km de Tel-Aviv, on parle français, on mange français. Avec un tiers de ses habitants qui vient de France, c'est la plus francophone des villes israéliennes et la campagne électorale se vit en français. La coalition de centre droit est menée par un militaire, le général Benny Gantz, qui devance Benyamin Netanyahu dans les sondages. Mais Netanya est acquise au Premier ministre. Pour ses électeurs, il est imbattable sur la sécurité.

Pour soigner l'électorat français de plus en plus influent, cela passe par des clips de campagne à destination des juifs qui arrivent en Israël. Allié du Premier ministre au gouvernement mais plus radical, le parti La Nouvelle Droite compte dans ses rangs le Français Yomtob Kalfon. Israël accueille 500 000 francophones. 100 000 Juifs ayant la double nationalité franco-israélienne vivent désormais dans le pays et un tiers d'entre eux a rejoint l'État hébreu au cours des cinq dernières années. Traditionnellement, cet électorat vote majoritairement à droite. Il est très courtisé par la classe politique, car le scrutin du mardi 9 avril est très serré.

