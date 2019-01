Désintox. Football : non, Mohamed Salah ne quittera pas Liverpool si le club recrute un joueur israélien

« Salah pourrait quitter Liverpool si le club recrute un Israélien », a ainsi titré Le Figaro. L’entourage de l’attaquant star de Liverpool a eu beau démentir dès l’apparition de la rumeur, le mal était fait et la rumeurlancée.

Que s’est-il passé ? Au départ, un simple article publié le 20 décembre sur un site anglais, Football Whispers, spécialisé dans les rumeurs de transfert. Il annonce que Liverpool est sur la piste d’un buteur israélien, Munas Dabbur, qui évolue actuellement en Autriche. Jusque-là, rien d’inhabituel. C’est ensuite que ça se complique. En réaction à cette rumeur de transfert, un site local égyptien, Al-Bawaba interroge plusieurs personnes pour leur demander leur avis sur l’entente entre ces deux joueurs, dans un pays où la question israélienne reste encore très controversée. L’un d’eux répond qu’il est possible que Mohamed Salah refuse de jouer avec lui, à cause de sa nationalité.

C’est donc en se fondant sur l’avis d’un citoyen lambda, mais aussi sur celui de plusieurs internautes égyptiens sur les réseaux sociaux, que le site israélien The Jerusalem Post titre quelques jours plus tard : « La star égyptienne pourrait quitter Liverpool si un joueur israélien signe ».

Cette pseudo info est ensuite reprise en France par Le Figaro et Orange, mais aussi par le quotidien sportif AS en Espagne, ou l’Irish Mirror en Irlande. Pourtant rien ne permet d’affirmer une telle chose, à ce jour. Rien, sinon l’avis de quelques citoyens égyptiens. Pour plusieurs grands médias européens et israéliens, c’est visiblement suffisant !

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission "28 Minutes" sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/DesintoxLiberation/

Sur Twitter : https://twitter.com/libedesintox

Sur instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/