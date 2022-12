Iran : la police des mœurs est abolie, après deux mois et demi de manifestations d'une ampleur historique

L'Iran est confronté à des manifestations depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, trois jours après son arrestation par la police des mœurs.

Le procureur général iranien, Mohammad Jafar Montazeri, a annoncé que la police des mœurs a été abolie par les autorités compétentes, a rapporté, dimanche 4 décembre, l'agence Isna. "La police des mœurs n'a rien à voir avec le pouvoir judiciaire, et elle a été abolie par ceux qui l'ont créée", a-t-il affirmé samedi soir dans la ville sainte de Qom.

Mohammad Jafar Montazeri répondait à la question d'un participant qui lui demandait "pourquoi la police des mœurs a été fermée", lors d'une conférence religieuse, alors que le pays est confronté à des manifestations depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini. Cette Kurde iranienne de 22 ans a arrêtée trois jours avant sa mort, par la police des mœurs, pour avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique imposant notamment aux femmes de porter le voile en public.

La police des mœurs, connue sous le nom de Gasht-e Ershad (patrouilles d'orientation), a été créée sous le président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad, pour "répandre la culture de la décence et du hijab". Elle est formée d'hommes en uniforme vert et de femmes portant le tchador noir, qui couvre la tête et le haut du corps. Cette unité a commencé ses premières patrouilles en 2006.